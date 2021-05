Police : une mobilisation très politique

Ce mercredi, les syndicats policiers appellent à une mobilisation massive devant l'Assemblée nationale en début d'après-midi. Les politiques seront au rendez-vous et seront tous représentés, sauf La France insoumise. Gérald Darmanin sera notamment présent. Un ministre de l'Intérieur dans la rue, voilà un fait inédit. Si Marlène Schiappa et Éric Dupond-Moretti, tous deux concernés par le sujet, ne seront pas de la partie, le camp macroniste sera bien représenté. En effet, il n'est pas question pour le gouvernement et la majorité de rester à l'écart. De son côté, LR sera en rang serré dans cette manifestation : Valérie Pécresse, Eric Ciotti, Christian Jacob... seront présents. Et plus surprenant encore, la gauche sera en partie représentée, notamment avec l'écologiste Yannick Jadot et les dirigeants des partis socialistes et communistes Olivier Faure et Fabien Roussel. Comment expliquer cet engagement des politiques ?