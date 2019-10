VIDÉO - Policiers tués à la préfecture : contre "l'hydre islamiste", Emmanuel Macron veut bâtir une "société de vigilance"

TERRORISME - Dans un discours prononcé lors de l'hommage aux policiers tués par Mickaël Harpon, le président de la République a appelé les Français à "faire bloc" et à bâtir une "société de vigilance" pour mener "un combat sans relâche (...) face au terrorisme islamiste".

Il y a cinq jour, Mickaël Harpon tuait quatre de ses collègues au sein de la préfecture de police de Paris. Ce mardi, un hommage leur a été rendu dans les lieux, en présence de nombreux ministres et parlementaires. Christophe Castaner a dirigé la première partie de la cérémonie et décoré les quatre policiers de la légion d'honneur. Emmanuel Macron a pris la suite en s'entretenant avec les proches des victimes et en prononçant un discours appelant les Français à "faire bloc" pour mener "un combat sans relâche (...) face au terrorisme islamiste".

"Une société de vigilance, voilà ce qui nous revient de bâtir ; la vigilance et non le soupçon qui corrode"

"Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer" a-t-il déclaré. Il a appelé la nation toute entière à se mobiliser contre ce fléau. "Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et les services de l'Etat ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. C'est la nation toute entière qui doit se mobiliser pour agir. Nous n'en viendrons à bout que si notre pays se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain, qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance, voilà ce qui nous revient de bâtir ; la vigilance et non le soupçon qui corrode, la vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences."