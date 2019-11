Politique : qui est le plus drôle ?

Le prix "Press Club, humour et politique", comme son nom l'indique, récompense les petites phrases de l'année de nos politiques. Un prix décerné par un jury de journalistes et d'humoristes au printemps prochain. Toutefois, on connaît déjà quelques noms pour la sélection officielle des "petites phrases". Patrick Balkany, Ian Brossat, Christophe Castaner figurent parmi les candidats en lice pour être le plus drôle. Quelles sont leurs phrases les plus marquantes ?



