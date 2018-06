VIDÉO - Pour Agnès Buzyn, les aides sociales sont "incompréhensibles" et "inéquitables"

"On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s’en sortent pas". Les mots du président de la République, Emmanuel Macron, ont résonné toute la semaine dans la presse. Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités, et ministre du "pognon de dingue" ? "Je suis la ministre de 'ça ne fonctionne pas'", assure la principale intéressée dans le Grand Jury, sur LCI, ce dimanche après-midi.





Et quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. L'élue fait référence à l'étude de l'OCDE publiée vendredi qui montre que "la France est l’un des plus mauvais pays pour faire sortir les gens de la pauvreté". On apprend qu'il faudrait cinq générations en moyenne dans les pays de l'OCDE pour qu'un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen de son pays, et six chez nous, estime l'Organisation.