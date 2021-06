"Éric Ciotti mène un combat contre les musulmans", dénonce Christophe Castaner

"Nous ne faisons pas une loi contre les musulmans - Eric Ciotti est obsédé par la question des musulmans dans notre pays –. Nous faisons une loi contre toutes les formes de radicalisation, a assuré Christophe Castaner. Et l'amendement ne porte pas contre le voile spécifiquement. On parle du voile pour stigmatiser les musulmans dans notre pays. En réalité, elle concerne tous les signes religieux."

Au centre de la polémique : une soirée houleuse, à l'Assemblée nationale. Pendant près de deux heures, les députés se sont déchirés autour d'un bref amendement, finalement rejeté, émanant du MoDem partenaire de la majorité, qui aurait interdit tout signe ostentatoire d'appartenance religieuse pour le personnel des bureaux de vote, comme c'est déjà le cas pour les signes politiques. Eric Ciotti est longuement monté au créneau pour soutenir la proposition du groupe centriste et dénoncer l'ensemble du projet de loi gouvernemental contre le séparatisme comme étant un simple "filet d'eau tiède" face à la menace islamiste et terroriste.

"On a besoin de femmes et d'hommes qui assument la laïcité dans notre pays. La laïcité, ce n'est pas interdire de croire. C'est l'inverse : c'est protéger la possibilité de croire et de ne pas croire", a encore estimé Christophe Castaner. Avant de taper sur son collègue : "Eric Ciotti mène un combat contre les musulmans avec un amalgame totalement scandaleux entre les musulmans et les terroristes. Pour avoir été ministre de l'Intérieur, je sais à quel point cela est honteux. Car ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est terroriste."