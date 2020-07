Pourquoi Emmanuel Macron a choisi Jean Castex ?

Édouard Philippe et Jean Castex présentent quelques points communs. Les deux hommes sont à la fois des élus locaux et des Républicains. Sur le papier, on ne voit pas beaucoup la différence car le programme est le même. "Emmanuel Macron a voulu changer de Premier ministre (...) pour un aspect psychologique et montrer aux Français qu'il pouvait y avoir une nouvelle page qui allait s'écrire avec quelqu'un qui se comporte différemment (...) quelqu'un qui est enraciné dans les territoires et qui par conséquent peut présenter la politique de manière différente", a expliqué notre éditorialiste. Le président de la République veut également montrer que Jean Castex est l'homme idoine et qu'il est à la hauteur de la tâche. Quid des atouts du nouveau Premier ministre ?



