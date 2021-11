Pourquoi le bleu du drapeau français a-t-il changé ?

Rien ne ressemble plus à une conférence de presse qu’une autre conférence de presse. On vous en montre deux, à trois ans d’intervalle. On y découvre le même cadre, le même président, mais en regardant bien dans le détail, une subtilité s’est glissée sur l’image. Le bleu du drapeau français a changé, devenant plus foncé. Cette décision de l’Élysée remonte à juillet 2020.