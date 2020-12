Pourra-t-on refuser les vaccins ?

Les Français commenceront à se faire vacciner dès le 27 décembre 2020. "La pression pour vacciner sera très forte, notamment dans les Ehpad, et le consentement sera très faible", affirme Jean-Michel Apathie. Dans la société, elle sera également très forte dans les commerces et les restaurants. Il y a effectivement un enjeu, car personne ne veut attraper le virus. Nous veillerons à ce que toutes les personnes avec qui nous sommes en contact soient vaccinées. "La marge pour le consentement et la liberté sera réduite". "Chacun a sa liberté, mais dans le non-dit, la pression sera très forte pour que tout le monde soient vaccinés quand ce sera possible", a-t-il poursuivi. Est-ce légitime ?