Pr Philippe Juvin : "À part les besoins élémentaires de la vie, il faut rester chez soi"

Si d'aventure le gouvernement estime qu'il doit y avoir un confinement, cela veut-il dire confinement absolu ? Ou peut-on être confiné et aller voter ? Pour le Pr Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou, "Il faut pouvoir manger, aller acheter ses médicaments à la pharmacie, mais à part ces besoins élémentaires de la vie, il faut rester chez soi. Ne venez pas aux urgences, car les hôpitaux vont être débordés. Si vous avez une difficulté, faites le 15 et appelez votre médecin traitant".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.