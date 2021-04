Préfets : bientôt notés

Le gouvernement envisagerait de noter ses préfets. Cette information a été dévoilée par Le Figaro et confirmée par Matignon. Notre éditorialiste Julien Arnaud explique qu'il ne s'agit pas d'une surprise étant donné que le président de la République et le Premier ministre en parlent déjà depuis plusieurs mois. Cette décision est l'aboutissement d'un long processus de calage et d'arbitrage. Par ailleurs, tous les trois ans, les préfets seront évalués sur l'application d'une dizaine de réformes dites prioritaires par le gouvernement. Autre confidentiel : les résultats intéressants d'un sondage Ifop sur Emmanuel Macron, quatre ans après son arrivée et un an avant les prochaines élections.