VIDÉO - Premiers pas (chahutés) de Dupond-Moretti à l'Assemblée : "Vous me jugerez sur ce que j’ai fait"

Il répondait à une question du député LR Antoine Savignat qui lui demandait pourquoi il avait accepté cette fonction alors qu'il avait assuré du contraire, et si ses "actions futures" seraient "en adéquation avec (ses) déclarations passée". "Vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n’a pas la même parole que quand on représenta l’Etat. Ça n’échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose ? C’est vrai qu’à un moment j’ai dit que je n’accepterai pas cette tâche, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d’années", a-t-il répondu. Il a cependant dit qu'il n’accepterait pas un poste de ministre non pas il y a "une dizaine ou une quinzaine d’années" mais il y a deux ans sur LCI .

"On ne juge pas des hommes sur des a priori me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j’ai fait quand je l’aurai fait", a continué l'ancien ténor du barreau. "Quand on est au café du commerce, on ne s’exprime pas comme quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s’exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c’est pour la forme. Au café du commerce je ne porte pas de cravate, à l’Assemblée j’en mets une."

"Ma parole a été celle d’un homme libre, ma parole sera celle du ministre de ce gouvernement", a-t-il ajouté, assurant qu'il travaillerait avec "tous, députés de la majorité comme de l'opposition". "Ma porte est ouverte, vous n'aurez pas à la forcer."