"Président de l'inaction climatique", "diviseur de la France"… Passe d'armes entre Macron et l'opposition au Parlement européen

"Au fond, vous êtes un climato-arrangeant", a-t-il poursuivi (voir vidéo ci-dessus). "Vous préférez signer des armistices avec des lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. [...] Cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement. Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement", a conclu Yannick Jadot, dont le micro a été coupé pour cause de temps de parole dépassé.

Outre la question du climat, Emmanuel Macron a été interpellé sur la politique migratoire à l'occasion d'une diatribe du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. "Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan, et l'hôtel de l'Afrique. Vous voulez déposséder les États et les peuples du dernier droit qu'il leur reste : celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir", a déclaré le soutien de Marine Le Pen à l'élection présidentielle.