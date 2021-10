VIDÉO - "On accepte aujourd'hui l'inacceptable" : la charge d'Eric Dupond-Moretti sur Eric Zemmour

Ce vendredi 6 octobre, ce fut au tour du ministre de la Justice, invité de LCI, d'être interrogé sur le non-candidat Eric Zemmour et sur ses multiples déclarations polémiques. Expliquant répondre au polémiste "sur le terrain politique", Eric Dupond-Moretti a voulu revenir à cette occasion sur une situation le choquant profondément : "Il se revendique de Jacques Chirac et il se dit l'héritier du RPR (ancien parti de la droite, ndlr). Et il n'y a pas un type chez LR pour se lever et dire 'arrêter, vous insulter la mémoire du président Chirac" ? C'est extraordinaire cette époque".