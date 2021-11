VIDÉO - À Marseille, Éric Zemmour termine son périple chahuté par un échange de doigts d'honneur

Un peu plus tard, une femme s'est approchée de la voiture de l'ancien chroniqueur du Figaro, qui a accepté de baisser sa vitre. Elle lui adresse alors un doigt d'honneur, auquel Éric Zemmour répond de la même façon. Ce dernier ajoute "et bien profond", pendant que sa conseillère Sarah Knafo riait, rapporte le photographe de l'AFP. "Ce geste n'est pas du meilleur effet, concède un membre de l'équipe d'Eric Zemmour sollicité par LCI. Mais il y a de quoi être exaspéré après deux jours d'attaques et d'insultes", justifie-t-on dans son camp, plaidant non "pas une erreur" mais "un geste instinctif".