"C'est ma collaboratrice, ma compagne" : Eric Zemmour officialise sa relation avec Sarah Knafo

Une clarification. Le candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour vient d'officialiser sa relation avec Sarah Knafo, une jeune énarque de 28 ans. Depuis plusieurs semaines, le couple faisait la Une de la presse people et le tout Paris s'interrogeait sur la réelle nature de leur relation. Invité sur le plateau de BFM TV ce mercredi soir, l'ancien polémiste a été interrogé au sujet de sa vie privée. "Ma collaboratrice, ma compagne", voilà les mots qu'il a choisi d'employer au sujet de la jeune femme. Et d'ajouter : "Il n'y aurait pas eu de campagne [sans elle]." Avant de couper court à la discussion : "Il n'y a pas de Première dame dans les institutions de la Ve République, donc les gens n'ont pas à savoir. Ma vie privée, c'est ma vie privée."

Lors du premier meeting d'Eric Zemmour le 5 décembre dernier, le directeur adjoint de sa campagne Antoine Diers avait décrit Sarah Knafo comme étant "à l’origine de tout". Selon lui, c'est elle qui a eu la conviction que l'ancien journaliste éditorialiste devait être le prochain président de la République. Suite à l'émission dans laquelle il a officialisé sa relation, Eric Zemmour a expliqué avoir "essayé d'être le plus sincère possible." Avant de conclure : "Après voilà, on sait jamais où s'arrêter... On sait jamais où mettre la limite - il faut respecter la vie privée des gens."