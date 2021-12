Présidentielle 2022 : ce qu'il faut retenir du premier meeting de campagne d'Eric Zemmour

Des militants d’associations antiracistes ont tenté de perturber les discours lors du meeting d’Eric Zemmour à Villepinte. “Une poignée de militants de SOS Racisme s’est infiltrée ici au meeting et a déployé des slogans et des T-shirts. S’en suit un échange de coups très violents et des mouvements de foule. Un peu plus tôt, c’est une équipe de journalistes qui a été prise à partie par une foule hostile et qui a nécessité l’intervention du service d’ordre d’Eric Zemmour pour les mettre à l’abri. Eric Zemmour, lui, qui a continué son discours comme si de rien n’était.