Ces propositions qu'Eric Zemmour emprunte au programme 2017 de François Fillon

Dimanche 24 octobre, dans Le Grand jury LCI/RTL/Le Figaro, Eric Zemmour a réaffirmé son souhait d'expulser les 25% d'étrangers purgeant leur peine dans les prisons françaises en forçant leurs pays d'origine à les ré-accueillir sur leurs territoires, et les menaçant en cas de refus de "supprimer les aides au développement" et de ne plus accorder de visas à leurs ressortissants. En 2017, François Fillon indiquait dans son programme : "Je conditionnerai en particulier l’aide au développement à la coopération des pays d’origine de l’immigration afin qu’ils s’impliquent dans le retour de leurs ressortissants."

Faut-il revenir sur le temps de travail des salariés et supprimer les 35 heures dans le privé ? Non, dit Eric Zemmour, quand François Fillon y était favorable en 2017, via des accords de branche. En revanche, le polémiste estime qu'il faut y réfléchir dans la fonction publique, où pour régler un problème de sous-effectifs dans certains secteurs il envisagerait de repasser aux 39 heures. Il y a cinq ans, le candidat de la droite estimait également qu'il fallait "augmenter progressivement le temps de travail dans la fonction publique à 39 heures hebdomadaires, sur une base annualisée permettant aux administrations d’organiser les cycles de travail les plus adaptés à leurs missions et métiers".

Toujours sur l'économie, Eric Zemmour a déclaré dimanche au Grand Jury qu'il n'était pas pour une augmentation du Smic, qui pèserait trop fort sur les entreprises, leurs charges et donc leur compétitivité, y préférant une "réindustrialisation" de la France. En 2016 lors d'un débat de la primaire, François Fillon avait estimé que le Smic était "ce que la société française peut faire de mieux compte tenu de sa situation économique et sociale". Les deux hommes sont également pour allonger l'âge de départ à la retraite, mais Eric Zemmour s'est prononcé sur 64 ans, quand François Fillon prônait 65 ans.