VIDÉO - Présidentielle 2022 : Eric Zemmour pense pouvoir arriver "aux 500 signatures"

"Les parrainages s'accélèrent." Invité ce mercredi soir sur LCI, Eric Zemmour s'est montré confiant concernant les signatures des maires, "plus de 350" ayant d'ores et déjà donné leur feu vert pour sa candidature. Voici ce qu'il fallait retenir de son passage sur notre antenne.

Invité à réagir au discours d'Emmanuel Macron ce mercredi, à l'heure où la France prend la présidence de l'UE durant six mois, Eric Zemmour a fustigé le fonctionnement de cette dernière. "Nous devons arrêter cette façon qu’a la commission européenne de se mêler de tout", a estimé le candidat. Et d'ajouter : "Je suis pour une Europe des peuples et des nations. (...) Emmanuel Macron est pour une Europe des technocrates et des juges". "Il faut arrêter l'expansionnisme de la Commission européenne, qui doit arrêt de se mêler de tout", a estimé Eric Zemmour selon lequel "depuis 30 ans, elle impose des règles qui ne sont pas applicables."

Que se passe-t-il s'il est élu en avril prochain ? "Je ne sors pas de l'Europe ni de l'euro. Mais il se passe des choses si je suis élu : la France dira que, concernant l'immigration, elle suspend les règles, rétablit les frontières, annule le droit du sol et le regroupement familial, expulse les délinquants étrangers... Tout cela, je le fais. Je dis : 'Moi, je n'applique plus, je suis la France, un pays souverain'. Je crois que de nombreux pays seront d'accord avec la France. On peut modifier dès lors le fonctionnement de l'Europe. Cela prendrait des années."