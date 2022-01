"J'ai envie" : Emmanuel Macron se rapproche d'une candidature à la présidentielle

S'il a même donné quelques directions concernant un éventuel programme, estimant que la question était "de restaurer la force de notre nation et de faire face aux défis qu'on a évoqués, écologiques, éducatifs, sanitaires", c'est justement via cette dernière thématique que le président n'a pas souhaité officialiser sa candidature. "Si je m'exprime aujourd'hui, quelle va être ma capacité à gérer le pic de la crise sanitaire ?", s'interroge-t-il ainsi.

Car, comme il avait pu le faire sur le plateau de TF1/LCI en décembre dernier, Emmanuel Macron n'a pas répondu clairement à cette possible candidature, affirmant : "Cette décision se consolide en mon for intérieur. J'ai besoin d'être sûr d'être en capacité d'aller aussi loin que ce que je veux".

Assumant une décision qui viendrait donc "plus tôt que tard, compte tenu du calendrier", le chef de l'État a donc renvoyé une possible déclaration "dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l'équation politique". "Je ne veux rien m'interdire", a conclu Emmanuel Macron.