"Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain, je suis candidat", affirme Eric Zemmour sur TF1

Mais Gilles Bouleau lui a rapidement demandé pourquoi les Français voteraient pour un homme condamné deux fois pour provocation à la haine raciale et religieuse. "Ce sont des délits d’opinion de presse, j’ai été condamné sur le fondement de ma liberté d’opinion, sur le fondement d’une loi que j’estime liberticide et que je proposerai d’abolir. Je n’ai pas été condamné parce que j’ai volé, j’ai tué. C’est simplement ma liberté d’opinion qui est en cause, et de nombreux Français pensent ce que j’ai dit", s'est-il défendu.

Aussi, pourquoi les femmes donneraient-elles leurs suffrages à un homme qui pense qu'elles "n'incarnent pas le pouvoir" ou "sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société" ? "Je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. (…) Le danger aujourd'hui pour les femmes, ce n’est pas un hypothétique patriarcat blanc", a-t-il expliqué en référence aux immigrés, ajoutant qu'il ne souhaitait plus être interrogé sur d'anciens écrits. "Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain, je suis candidat à l'élection présidentielle donc j’aimerais que vous m’interrogiez sur mon projet", a prié celui qui dit avoir recueilli entre 250 et 300 promesses de parrainages.