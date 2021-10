Présidentielle 2022, le récap' de la semaine : les candidats LR comptent leurs parrainages, Hidalgo charge Zemmour

Occuper le terrain. À 160 jours du premier tour de la présidentielle, les candidats et ceux qui pourraient bien l'être se sont lancés dans une course de demi-fond qu'il va falloir négocier sans s'essouffler. Il y en a qui ont déjà le dossard de leur équipe et effectuent déjà des tours de pistes, certains sont dans les starting blocks attendant que leurs supporters les désignent quand d'autres laissent planer le suspense quant à leur participation, s'épargnant finalement quelques mètres pouvant se révéler éprouvants. Voici notre récap' de la semaine de campagne qui s'achève.

LA COURSE AUX PARRAINAGES À LR | Les candidats à l'investiture LR se vantent d'avoir recueilli plus de parrainages que nécessaire pour valider leur participation au congrès qui les départagera. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont déjà déposé, avant la fin du chrono (les prétendants ont jusqu'à mardi), les 250 parrainages nécessaires pour se présenter au vote des adhérents LR le 4 décembre. Philippe Juvin, lui, disait jeudi sur LCI qu'il espérait en être. Cette course aux parrainages, c'est plus qu'une formalité, une manière aussi d'affirmer, pour celui qui peut en revendiquer de nombreux, sa stature et son aptitude à participer au scrutin d'avril 2022 en ayant déjà le nombre de signatures requis, comme on vous l'explique ici.