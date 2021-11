Présidentielle : "Occupe-toi de Macron et arrête de taper sur les patriotes", lance Aliot à Zemmour

PRÉSIDENTIELLE 2022 - Invité de LCI ce jeudi, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, estime que la stratégie d'Éric Zemmour, toujours pas officiellement candidat à l'Élysée, "est une agression caractérisée contre Marine Le Pen et le Rassemblement national".

Entre le Rassemblement national (RN) et l'équipe d'Éric Zemmour, les tensions perdurent, à cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle. Invité d'Élizabeth Martichoux ce jeudi, le maire RN de Perpignan et porte-parole de Marine Le Pen, Louis Aliot, appelle le polémiste, toujours pas officiellement dans la course à l'Élysée, à consacrer ses attaques au président de la République plutôt qu'à la candidate du RN. "Nous avons un adversaire qui s'appelle Emmanuel Macron, son système fait des dégâts en matière d'immigration et d'insécurité", martèle le maire de Perpignan sur LCI (voir vidéo en tête de cet article).

"La seule cible politique doit être Monsieur Macron", poursuit-il. "Or, je constate que la principale cible d'Éric Zemmour et de son entourage, cela reste Marine Le Pen et le RN", regrette Louis Aliot. "C'est un comble, puisque nous sommes les seuls qui dénonçons depuis 30 ans les problèmes dont il parle. Nous prendre comme seul adversaire me paraît extrêmement curieux." "Occupe-toi de Macron et arrête de taper sur les patriotes qui étaient là depuis bien longtemps, pendant que lui et un certain nombre de ses amis n'y étaient pas", tacle Louis Aliot. "La stratégie de l'équipe Zemmour vise à conforter Macron dans sa quête d'un second mandat, ce que je trouve dramatique."

Zemmour candidat ? "Une erreur funeste pour la famille nationale"

Pour Louis Aliot, Éric Zemmour, passé devant Marine Le Pen dans les sondages, "divise" son camp. "Il ferait une erreur funeste pour toute la famille nationale" de se présenter, estime-t-il. "Nous sommes en démocratie, je n'ai pas à lui dicter sa conduite, mais aujourd'hui, il est le meilleur allié d'Emmanuel Macron. Moi, je suis fidèle à mes convictions, je continue à soutenir la candidature de Marine Le Pen, la meilleure candidate pour battre Emmanuel Macron."

Pour reprendre la main, le Rassemblement national doit-il être encore plus virulent envers Éric Zemmour, à l'instar des attaques répétées du polémiste contre Marine Le Pen et son parti ? "Quand on nous attaque, je défends mes amis", répond Louis Aliot. "La stratégie de Zemmour est une agression caractérisée contre Marine Le Pen et le RN. Cela ne me gêne absolument pas d'y répondre."

