Pétain, "grand remplacement"... Débat musclé entre le candidat Éric Zemmour et le ministre Bruno Le Maire

Un débat courtois, bien que le ton soit monté à plusieurs reprises. Invité sur le plateau de l'émission "Elysée 2022" sur France 2, le candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour a débattu, parfois de manière houleuse, avec le ministre de l'Économie Bruno Le Maire jeudi soir. L'occasion de marquer l'opposition entre l'ancien polémiste et l'exécutif en place, notamment sur les questions économiques, historiques et mémorielles et sur l'islam et la laïcité.