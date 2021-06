Pour Mélenchon, "la campagne présidentielle sera sale et violente"

Pour Jean-Luc Mélenchon, ces incidents racontent "l’histoire de la montée progressive de l’extrême droite dans ce qui a toujours été sa tactique et sa manière de faire". "Ce sont les mêmes gens. Ils se réclament des mêmes idées, ils déclarent les mêmes choses, ils agissent tous d’une manière où l’on sent qu’il y a une pensée commune à ces gens-là", pointe-t-il du doigt.

Invité ce dimanche soir sur LCI, Jean-Luc Mélenchon ne s’est guère montré optimiste sur la campagne présidentielle à venir. Selon le chef de file de la France insoumise, cette campagne sera "sale et violente". "Ça a commencé", souligne-t-il d’ailleurs, alors que les derniers jours ont été ponctués par plusieurs incidents, à commencer par cette gifle reçue mardi 8 juin par Emmanuel Macron alors qu’il était en déplacement dans la Drôme. Samedi à Paris, Jean-Luc Mélenchon lui-même s’est fait enfariner, au cours d’une manifestation contre l’extrême droite. La veille, c’est le député LaRem et ex-ministre François de Rugy qui recevait un jet de farine à Nantes.

"Le jour où je dis qu’il y a maintenant des choses qui se répètent, on me traite de complotiste, c’est ça que j’ai du mal à accepter", a ajouté le député des Bouches-du-Rhône, qui est revenu sur notre plateau sur les accusations de complotisme dont il a fait l'objet. Et de s’interroger : "Pourquoi y a-t-il ce déni de cette forme de violence-là ? Pourquoi quand il s’agit du terrorisme islamiste on en entend parler pendant des heures, et dès qu’il s’agit des tentatives d’attentats de l’extrême droite qui aujourd’hui sont nombreuses, la police internationale dit que c'est un des dangers majeurs en Europe, on fait comme si ça n’était pas le cas ?"