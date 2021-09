Pour Bardella, "Zemmour met des mots sur les problèmes des Français, nous y mettons des solutions"

"Ce qui nous rapproche, c'est l'amour de la France. Mais Eric Zemmour met des mots sur les problèmes des Français, nous, nous y mettons des solutions. Nous voulons résoudre concrètement les problèmes d'immigration dans l'unité du pays. Toutes ces solutions, ça fait des années que nous y travaillons", a-t-il détaillé.

Or, pour Jordan Bardella, le RN est sorti de la "fonction tribunitienne" qu'occupe Eric Zemmour. "On est dans l'incarnation programmatique", a-t-il affirmé. "On nous a souvent reproché d'avoir uniquement l'immigration comme sujet. Aujourd'hui, on veut apporter des réponses à l'intégralité des problèmes du pays", a-t-il martelé.