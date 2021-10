Présidentielle 2022 : qui est Denis Payre, candidat à l'investiture LR ?

Ils sont tous venus mardi matin au siège des Républicains. Il s'agit des plus connus des candidats ou des présidents de région : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier ou "Monsieur Brexit", et Eric Ciotti, patron de la puissante Fédération des Alpes-Maritimes. Tous étaient sur la même photo que Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, et Denis Payre, un inconnu, ou presque, dans cette compétition.