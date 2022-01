VIDÉO - Présidentielle 2022 : sur TF1, Marine Le Pen revient sur ses "erreurs" et les leçons qu'elle en a tirées

Elle admet avoir commis des "erreurs". Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, est revenue au 20H de TF1 sur son débat raté de l'entre-deux-tours contre Emmanuel Macron, en 2017. "Les erreurs, ça vous grandit et ça vous ramène aussi à une forme de modestie qui manque tant dans la vie politique", a-t-elle reconnu.

"On peut parfois commettre des erreurs et on apprend, on en tire l'expérience. Depuis 20 ans que je fais de la politique en première ligne, j'ai une très grande expérience. J'ai une très grande expérience car j'ai rencontré des centaines de milliers de Français, ils m'ont expliqué leurs souffrances, leurs attentes, leurs inquiétudes", a-t-elle ajouté.