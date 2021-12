VIDÉO - Présidentielle 2022 : sur TF1, Valérie Pécresse prône "une droite de convictions et de solutions"

À peine désignée, et déjà en campagne. Élue candidate des Républicains avec près de 61% des suffrages ce samedi lors du second tour du Congrès LR, Valérie Pécresse doit désormais rassembler autour d'elle pour tenter de remporter la prochaine élection présidentielle. Car la présidente de la région Île-de-France semble prise en étau entre Emmanuel Macron d'un côté, et Marine Le Pen et Éric Zemmour de l'autre.