VIDÉO - Union de la gauche : Arnaud Montebourg contacte les candidats, mais tombe sur leur messagerie

Chose promise chose due. Ce vendredi, Arnaud Montebourg avait prévu d'appeler les candidats de la gauche qu'il souhaite voir se réunir en vue du premier tour de l'élection présidentielle. Preuve qu'il l'a bien fait ? Les appels ont été filmés par ses équipes et diffusés vendredi sur les réseaux sociaux de l'ancien ministre de l'Économie. Avec une réussite toute relative : Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel n'ont pas décroché leurs téléphones au moment où Arnaud Montebourg les appelait.

Cet appel d'Arnaud Montebourg, "ça fait un peu SOS Détresse Amitié", a grincé un Insoumis auprès de LCI.

Crédité entre 1 et 3% dans les sondages, Arnaud Montebourg avait proposé mercredi "d'offrir sa candidature à un projet et à un candidat communs". Ce vendredi sur BFMTV il avait indiqué qu'il y avait "des contacts" avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot et qu'il allait "les appeler aujourd'hui", même si les deux candidats ont enterré jeudi l'idée d'une primaire de la gauche lancée par Anne Hidalgo. "Est-ce que ça va être le concours des narcisses à gauche, le 'moi je' (...) Personne des cinq candidats de gauche ne pourra gouverner, jamais, et certainement pas seul, donc, l'aptitude à gouverner, ça consiste à se mettre en commun et de faire des compromis", a-t-il insisté.