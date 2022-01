VIDÉO - Valérie Pécresse sur TF1 : "Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession"

Décidée à rappeler aux Français qu'elle était, et ce, depuis longtemps, une "femme politique nationale", Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à l'élection présidentielle 2022, est revenue sur plusieurs de ses propositions économiques sur le plateau du 20H de TF1, soutenant par exemple une augmentation des salaires via la baisse des cotisations sociales et une baisse des droits de succession.

Sur ce dernier point, celle qui a été préférée à Éric Ciotti lors du Congrès du parti de droite propose notamment que le plafond soit doublé pour les successions en lignes indirectes. Le programme de la candidate prévoit que chaque enfant puisse hériter de 200.000 euros de manière défiscalisée, contre 100.000 euros aujourd'hui.

"Je veux que 95% des Français puissent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, des biens en franchise d'impôts", avance-t-elle, "tout simplement parce qu'on est le pays le plus taxé au monde".

Valérie Pécresse veut également augmenter le plafond des donations du vivant des donateurs défiscalisées. Chaque parent pourrait ainsi donner 100.000 euros tous les six ans et non plus tous les quinze ans.

"J’assume que cette transmission, c’est le fruit d’une vie de travail qui a été taxée", fait-elle valoir.