"Avec Éric Zemmour, on a du Lepénisme concentré", dénonce Jean-Luc Mélenchon sur LCI

Jean-Luc Mélenchon offensif. Alors que le polémiste Éric Zemmour pourrait se lancer dans la course à la présidentielle, le député La France insoumise (LFI) n'a pas mâché ses mots pour évoquer celui qui pourrait être l'un de ses adversaires en avril 2022. "Avec monsieur Zemmour, on a du LePénisme concentré, un concentré de haine, une idée de l'Histoire de France qui est absolument sectaire, qui ne correspond d'ailleurs pas à l'Histoire de France", dénonce Jean-Luc Mélenchon sur LCI, invité de Ruth Elkrief.

Éric Zemmour "incarne tout ce que j'ai combattu dans ma vie, l'idée d'une nation française ethnique", poursuit le député LFI, qui qualifie le polémiste, en pleine lumière depuis la sortie de son livre, "d'extrême droite". "Monsieur Zemmour fait 300 pages de cancan pour dire du mal des musulmans et considérer que ce sont eux qui sont la cause de la France", déplore Jean-Luc Mélenchon. "On a un type qui passe tous les jours une heure à la télévision pour en dire du mal, on le voit pousser à bout en racontant qu'il y aura un grand remplacement dans ce pays."