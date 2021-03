Présidentielle : la grande panique

Il règne dans l'électorat comme un parfum de rébellion qui se traduit par le refus de voter pour un candidat de substitution. Une pratique qui se faisait auparavant pour barrer la route à un candidat dont on ne veut absolument pas. C'est ce que l'on appelle le "front républicain", qui a d'ailleurs permis à Jacques Chirac et à Emmanuel Macron de battre le père et la fille Le Pen. Si ce front républicain tombait en déshérence, cela changerait tout. En effet, pour être élu, un candidat ne devra désormais compter que sur ses propres forces. Une victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen ne sera-t-elle donc pas garantie ? Cette dernière est-elle son seul adversaire ? Où en sont la droite et la gauche ?