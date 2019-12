Pression fiscale : la France championne

L'Hexagone a la pression fiscale la plus importante au monde. Selon une étude de l'OCDE, 46% du PIB français est consacré aux prélèvements obligatoires, alors que la moyenne enregistrée est de 34%. Malgré les réformes et les promesses de baisses d'impôts, ce chiffre reste stable par rapport à 2017. Pour réduire les prélèvements obligatoires d'ici la fin du quinquennat, l'exécutif mise sur la suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés.



Ce dimanche 8 décembre 2019, Catherine André, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle de la pression fiscale française. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End 08/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.