Primaire à droite : "Il ne doit y avoir qu'un seul candidat", insiste Hervé Morin

Tout s'accélère pour la droite. Tandis que Laurent Wauquiez a renoncé jeudi à se présenter à la présidentielle de 2022, Michel Barnier a annoncé sa candidature pour une "France réconciliée" et Éric Ciotti a dit se lancer autour d'un projet de "droite forte". Invité ce vendredi sur LCI, Hervé Morin, président des Centristes et de la région Normandie, a soutenu la nécessité d'une primaire de la droite et du centre. "Ce n'est pas parce que Laurent Wauquiez n'est plus candidat qu'il ne peut plus y avoir de primaire. Il ne doit y avoir qu'un seul candidat", insiste-t-il.

Quant au refus catégorique de Xavier Bertrand que participer à la primaire, Hervé Morin estime qu'"il y a un moment où chacun sera face à ses responsabilités". "Je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence pour que les choses puissent se régler", déclare-t-il en mettant l'accent sur la nécessité d'une primaire "qui associe les candidats des Républicains et Xavier Bertrand", lequel pourrait, selon lui, "être considéré comme le candidat des Républicains le moment venu".