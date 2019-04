"Pas de conflit d'intérêts" : la FDJ réagit à la nomination polémique de l’épouse du patron des députés LaRem

Du côté de "l’entourage de Gilles Le Gendre", on répond que Raphaële Rabatel "a exercé des fonctions similaires" dans d’autres sociétés et "a été choisie pour ses compétences". Le communiqué de la FDJ rappelle en effet ses diverses expériences dans la communication institutionnelle et financière (Paribas, Caisses d’épargne, JC Decaux), soulignant que chez Gaz de France, également comme directrice de la communication, "elle a préparé et accompagné l’ouverture de capital en 2005, puis la privatisation et la fusion avec Suez (aujourd’hui Engie), en 2007".





Jugeant la polémique "infondée", la FDJ a réagi auprès de LCI en indiquant que Raphaële Rabatel était "la meilleure candidate" et "cochait toutes les cases". Selon l'entreprise, "il n’y a pas de conflit d’intérêts" à son futur poste puisqu'elle "ne s’occupera pas des relations parlementaires".