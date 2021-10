VIDÉO - Prix des carburants : "Il faut un discours de vérité, l'énergie va coûter cher", prévient Eric Woerth

Eric Woerth mise aussi sur une suppression de la TVA sur la TICPE, la taxe sur les produits énergétiques : "J'ai déposé là-dessus des amendements à plusieurs reprises qui n'ont pas été acceptés, mais j'imagine que le gouvernement y viendra", soutient-il, précisant que "si nous voulons avoir une consommation énergétique, qui va augmenter au fur et à mesure des années, à des tarifs acceptables, il faut accélérer la transition énergétique". Pour autant, le député LR reconnaît que c'est la quadrature du cercle : "Ces droits fondamentaux, se chauffer, se déplacer, on doit pouvoir le faire à des tarifs raisonnables quelque soit ses revenus. Et en même temps, on doit créer une transition énergétique qui n'incite pas à utiliser des énergies carbonées".

Il a aussi plaidé pour un "discours de vérité" : "L'énergie va augmenter pendant toute cette phase de transition", dit-il. Et d'expliquer : "On dit que le nucléaire ne coûte pas très cher, mais on a besoin de considérablement investir, tout le monde le sait. À partir de là, l'énergie va coûter cher. Donc il faut financer cette phase de transition pour celles et ceux qui ne pourront pas payer une énergie aussi forte". Pour ce faire, Eric Woerth soutient que "ce n'est pas en baissant le prix de l'énergie, mais en faisant en sorte que la France ait une croissance plus forte et donc que les entreprises soient mieux capables de payer les Français. Et pas seulement à coup de chèques payés par les marchés et financés par l'emprunt", conclut-il.