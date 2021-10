Prix des carburants : les annonces de Jean Castex

Concernant la hausse des carburants, "c'est un sujet difficile est complexe". Toutefois, il rassure qu'"ils ont consulté, analysé, réfléchi" et pris une décision. On a pris "la décision la plus juste, la plus efficace" en décidant d'une "sorte d’indemnité inflation de 100 euros". Celle-ci va être "versée aux Français de classes moyennes qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois" de "façon automatique" à chaque personne. Cela "dès le mois de décembre pour la plupart d'entre eux, notamment les salariés. Pour les autres, ce sera en janvier et un peu plus tard pour les retraités". Cette aide sera versée "en une seule fois et concernera 38 millions de Français".