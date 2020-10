Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : un hommage national lui sera rendu

Un hommage national sera rendu au professeur d'histoire-géographie assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Dès vendredi soir à l'Assemblée nationale, la classe politique était unanime en condamnant ce nouvel acte terroriste. Tous partis confondus, la République était debout avec des élus sous le choc. De son côté, Marine Le Pen dénonce la présence des terroristes jusque dans les écoles. Selon les déclarations de Jean Castex, c'est la laïcité qui a été visée par cette attaque.



Le Premier ministre s'est rendu à Matignon pour une réunion autour des ministres concernés, notamment l'Éducation nationale, la Justice et l'Intérieur. L'objectif est de faire le point sur la mobilisation des services de l'État suite à cet attentat. Après avoir rencontré les syndicats d'enseignants, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé et rencontrera ce samedi après-midi les syndicats de parents d'élèves.



