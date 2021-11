Le petit-fils du Général de Gaulle "choqué" par les propos d'Eric Zemmour sur Pétain

Pierre de Gaulle, le petit-fils du Général de Gaulle, se déclare "choqué" par les positions d'Eric Zemmour sur Pétain et les juifs dans un entretien exclusif à LCI, où il évoque la mémoire du fondateur de la Ve République.

"Dire que Pétain a sauvé des familles juives, déjà ça me choque en tant que Français. Ça me choque en tant que parent de ma tante Geneviève Antonioz-de Gaulle et de ma grand-tante Marie-Agnès de Gaulle, qui ont été déportées pour des faits de résistance. Pétain est allé beaucoup plus vite que ne l'imaginait Hitler dans l'adoption des lois anti-juives. Ça a surpris Hitler. Qu'on ne vienne pas me dire : ah ça y est il a sauvé des familles juives."

"C'est grave", ajoute Pierre de Gaulle, parlant d'une "récupération qui ne connaît pas les réalités de l'époque et qui ne connaît pas l'histoire".