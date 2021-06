VIDÉO - Propos de Mélenchon : "Incompréhensible et inacceptable", la colère de Samuel Sandler, père d'une des victimes de Merah

Des propos polémiques qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Samuel Sandler, qui s'est dit "choqué de ces propos" lundi soir en direct sur LCI. "La première chose que j'ai faite, c'est de penser à mes enfants, témoigne-t-il. Et faire une liaison entre un complot politique et l'assassinat de mes enfants, je trouve ça incompréhensible et inacceptable. Et pas un mot sur le véritable assassin, qui est quand même l'islam radical..."

Si le candidat à la prochaine présidentielle a fait part de sa compassion à l'égard des victimes lors d'une déclaration à la presse, ce n'est pas suffisant pour Samuel Sandler. "Il n'est pas revenu sur ses propos", regrette-t-il. Au-delà du traumatisme des familles de victime, c'est toute la mémoire de ces évènements tragiques qui est en cause selon lui : "Je vais dans les lycées, je vais témoigner dans le cadre de l'Éducation nationale et de l'association française des victimes de terrorisme et c'est remarquable : je vois très souvent des élèves de terminale, on parle de fraternité, de paix et on se projette vers l'avenir. Et là comment voulez-vous que je parle de cette manière-là quand automatiquement on va sous-entendre 'vous nous parlez de Toulouse, mais en réalité c'est un complot politique'. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Toutes nos actions tombent à l'eau avec ces propos."

Plusieurs membres du gouvernement, à l'image de Marlène Schiappa, l'ont accusé de tenir des propos "honteux" qui "manquent de respect aux familles de victimes" des attentats terroristes. À droite, mais aussi du côté des socialistes et des écologistes, plusieurs voix se sont élevées entre dimanche et lundi pour critiquer "des propos irresponsables, pas dignes d'un homme d’État", là où plusieurs membres des Insoumis pointaient du doigt un "emballement médiatique".