Pulvar-Darmanin : coulisses d'un feuilleton

Après plusieurs jours de passe d'armes et de plaintes contre plaintes, les tensions se sont apaisées entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar. En effet, Jean-Michel Apathie a reçu hier Audrey Pulvar, tête de liste "Île-de-France en Commun". "Non la police française n'est pas raciste de façon systématique ou systémique", a-t-elle précisé. En réponse, Gérald Darmanin a répondu par un tweet: "Je lui propose de la rencontrer dans les prochains jours". Une main tendue saisie par Audrey Pulvar, qu'elle a annoncée via une conférence de presse. Autre sujet, c'est la première fois qu'il n'y a pas de Conseil de défense sanitaire du mercredi depuis le début de l'épidémie.