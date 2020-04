Qu'attendent les Français de l'allocution d'Emmanuel Macron de ce lundi soir ?

Le discours d'Emmanuel Macron de ce lundi soir sur TF1 sera sa quatrième intervention télévisée en un mois de confinement. Le président de la République devra répondre aux attentes des Français sur les semaines à venir. Parmi celles-ci figurent notamment un déconfinement plus rapide, la mise en place de mesures de précaution et le retour en classe. L'utilisation généralisée de la chloroquine, la date du second tour des municipales et les vacances d'été suscitent également de l'inquiétude.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.