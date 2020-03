Qu'attendre du discours d'Emmanuel Macron de ce lundi soir ?

Avant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron de ce soir, un déjeuner spécial sous forme de conseil de défense s'est déroulé ce midi à l'Élysée. Le président de la République s'est entouré notamment de ses ministres de la Santé, de la Défense et de l'Intérieur. Par ailleurs, un de ses conseillers a recommandé aux Français d'être plus vigilants lors des sorties et des déplacements. Il faut également faire attention aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.



