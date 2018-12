Quand Macron répond à un enfant sur la crise des Gilets jaunes, qui ne peut se régler "d'un coup de baguette magique"

Le chef de l'état a ainsi indiqué qu'il prendrait des décisions en "début d'année prochaine" pour "restructurer profondément" la protection de l'enfance. "Il y a un travail formidable qui est fait (...) mais on peut faire beaucoup mieux", a-t-il ajouté.





Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de ce dossier, avait fixé en novembre l'objectif que tous les mineurs pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) puissent avoir un "parcours coordonné et pris en charge à 100%", y compris pour les consultations auprès d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue. Est également prévue une "grande réforme" de la Protection maternelle et infantile (PMI).