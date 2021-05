Quand Emmanuel Macron se prête au jeu des anecdotes de McFly et Carlito

Emmanuel Macron était face à McFly et Carlito pour un concours d'anecdotes attendu. Il y a donc eu des rires, un coup de fil à Kylian Mbappé, quelques secrets dévoilés ainsi qu'une Marseillaise version métal dans les jardins de l'Elysée. Comme résultat, l'émission a été très produite, sans vainqueur ni vaincu. Et sans message politique non plus.