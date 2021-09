VIDÉO - Quand Anne Hidalgo s'engageait à ne pas se présenter à la présidentielle

Désormais filmées puis diffusées, les paroles ne s'envolent plus et restent archivées. C'est notamment le cas pour cette séquence de l'émission de "Quotidien" sur TMC, qui suit celle qui était alors candidate à sa réélection à Paris, lors de l'élection municipale au printemps 2020. Le journaliste Paul Larrouturou - qui a désormais rejoint les rangs de LCI - demandait alors à la future maire de la capitale si elle comptait par la suite se présenter à la présidentielle. "Surtout pas !", répondait-elle immédiatement.

En guise d'argument, Anne Hidalgo notait que "la ville" était à ses yeux "le seul endroit où on peut faire", que c'était un lieu "très stratégique". "Vous pouvez archiver, je suis quelqu'un de très claire", lançait-elle même aux caméras à la fin de l'échange.

Des propos qui rappellent ceux tenus quelques mois plus tôt. Et répétés aussi plus tard. Dès janvier dans les pages du Parisien, elle martelait ne pas vouloir être "candidate à la présidentielle de 2022". "Mon ambition, c'est Paris. Maire de Paris, c'est le plus beau des mandats." Engagement repris en juin dans les colonnes du Figaro. "Paris me comble. Je ne serai pas candidate à la présidentielle", avait-elle réaffirmé.