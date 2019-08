VIDÉO - Quand Poutine rappelle à Macron les blessés des Gilets jaunes

"On a toujours le droit de sortir dans les rues de manière paisible, avec le concours des autorités pour organiser les manifestations", a-t-il commencé, en référence aux marches qui ont vu défiler des dizaines de milliers de personnes, dont des figures de l'opposition. Lesquelles purgent actuellement de courtes peines de prison. Un emprisonnement balayé par le président russe : "Peut-être qu'il y avait certaines raisons pour que ces opposants soient arrêtés par des policiers"





Mais le maître du Kremlin ne s'est pas arrêté là, et a soulevé un débat qui a crispé Emmanuel Macron : "D'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français, et je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifestations de Gilets jaunes, il y a eu plusieurs personnes qui ont été blessées, des policiers aussi..." Un sujet pour le moins difficile à entendre pour l'exécutif français, alors que des milliers de blessés ont été recensés parmi les manifestants, dont 144 graves, mais aussi dans les rangs de la police. De quoi faire conclure ainsi Vladimir Poutine : "On ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on le fera en respectant la loi."