Que représente Valéry Giscard d'Estaing pour les Français ?

Il y a effectivement beaucoup à dire sur Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il est devenu le plus jeune président élu de la cinquième République. L'homme voulait briser les codes, se montrer accessible, sportif. Et surtout, il voulait décrisper la France. D'ailleurs, on gardera en mémoire l'ancien président disant que "la société française doit devenir beaucoup plus ouverte". Certains se souviennent de lui comme quelqu'un d'infiniment moderne. Quarante ans plus tard, notre société reste marquée par ses réformes.