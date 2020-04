Que retenir des annonces d'Emmanuel Macron ? La mise au point de François Lenglet

Lors de son allocution télévisée, le président de la République a annoncé plusieurs mesures dont la prolongation du confinement jusqu’au 11 Mai 2020. "C'est une date-clé", selon François Lenglet. "Parce que pour les entrepreneurs, ça va être le point d'appui à partir duquel on peut réorganiser le travail".



Autre point à retenir, les aides promises par le chef de l'État. Le spécialiste économie de TF1 en a retenu deux : "le plan spécifique pour les secteurs les plus en difficultés" qui "bénéficieront d'annulations de charges" et "l'aide pour les familles en difficulté et les étudiants qui seraient loin de chez eux".



