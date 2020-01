Que retenir du livre "Les Voraces" de Vincent Jauvert ?

Après deux ans d'enquête et grâce à une quarantaine de témoignages inédits, Vincent Jauvert, grand reporter à L'Obs, révèle les mœurs de ces élites si voraces qui ont pris le pouvoir dans le sillage du nouveau président de la République. Il décrit leur course à l'argent, leurs campagnes en coulisses pour dissimuler leurs véritables revenus et leurs conflits d'intérêts. Jamais autant de hauts fonctionnaires n'ont pantouflé à prix d'or dans le privé. Jamais autant de ministres n'ont été multimillionnaires. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la situation a-t-elle empiré sous Macron ?



Ce vendredi 17 janvier 2020, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du livre de Vincent Jauvert qui révèle les liens incestueux entre des hommes politiques, des hauts fonctionnaires et le monde des affaires. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 09/01/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.